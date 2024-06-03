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Вручат ли повестку на улице тем, кто обновил данные в Резерв+: объяснение

Украина, Понедельник 03 июня 2024 14:18
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Вручат ли повестку на улице тем, кто обновил данные в Резерв+: объяснение Фото: Военный билет (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова
Эксперт: Катерина Анищенко

У военнообязанных мужчин с 18 мая 2024 года есть 60 дней, чтобы обновить военно-учетные данные. Это можно сделать в ТЦК, приложении Резерв+ или в ЦНАПах. По состоянию на сегодняшний день уже более 1,3 миллиона украинцев обновило свои даты в приложении, и их количество продолжает расти.

Адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Катерина Анищенко пояснила в комментарии РБК-Украина , что будет, когда ТЦК встретят на улице тех, кто уже обновил данные онлайн.

Когда военнообязаны новые данные в приложении Резерв+, при проверке эту информацию смогут увидеть представители правоохранительных органов или работники ТЦК и СП. Это будет означать, что человек выполнил требование закона и не будет оштрафован за необновление данных.

В то же время, когда такого человека встретят работники ТЦК, следующим шагом будет вручение повестки на ВЛК, говорит Ккатерина Анищенко. По ее словам, такая же процедура ожидает и тех, кто данне еще не обновил: их направят в ТЦК обновлять данные. А в процедуру обновления данных и как раз и входит прохождение военно-врачебной комиссии.

"Лица, уже обновившие данные онлайн, будут получать направление на ВЛК и в дальнейшем реализовывать это направление на практике. Будет доступна более детальная функция: когда в следующий раз остановят на улице, то при проверке данных будет видно, что человек зарегистрирован в едином реестре призывников, мобилизованных и военнослужащих. И также будет видно, что у него есть направление на ВЛК, которое было или не было реализовано", – отмечает адвокат.

Также в профильных структурах обещают, что работникам ТЦК будет доступна информация о том, сколько повесток мужчина получил и на сколько из них не среагировал. Но сейчас этот функционал пока не введен.

Катерина Анищенко говорит: тем, кто собирается в ТЦК, стоит готовиться к большим очередям.

"Сейчас мы наблюдаем большие очереди в ТЦК. Мои клиенты говорят, что иногда даже приходится брать отпуск, чтобы там простоять и потом еще успеть пройти ВЛК", – говорит она.

Напомним, часть работников критических предприятий в Украине подлежит бронированию. Такая бронь предоставляется на 6 месяцев, затем ее нужно просматривать. Адвокат рассказала РБК-Украина, нужно ли проходить ВЛК для оформления брони от мобилизации.

Также в случае если вы не согласны с решением военно-врачебной комиссии, этот вывод ВЛК можно обжаловать.

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