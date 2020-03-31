Штраф від 17 тис. грн і кримінальна відповідальність: як в Києві каратимуть за порушення карантину

За перше порушення режиму карантину в Києві через коронавірус буде штраф - 17 тис. гривень, за друге - 34 тис. гривень, а за третє - кримінальна відповідальність. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

Мер міста зазначив, що "тим, хто зовсім не розуміють і порушують правила втретє - кримінальна відповідальність".

"Відповідальність за порушення режиму карантину, самоізоляції або обсервації буде наступним. Перше порушення - штраф 17 тисяч гривень. Друге порушення 34 тисячі гривень. Ті, хто зовсім не розуміють і порушують правила втретє - кримінальна відповідальність", - заявив Кличко.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я оновило алгоритм лікування пацієнтів з коронавірусом.

Також Кабінет міністрів України у неділю, 29 березня, прийняв рішення про обов'язкову обсервацію для тих українців, які повертаються з-за кордону для запобігання поширення коронавірусу на території країни.

До цього президент Володимир Зеленський заявив, що всі українці після повернення з-за кордону будуть проходити обов'язкову двотижневу обсервацію через загрозу коронавірусу.