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Кабмін затвердив обов'язкову обсервацію для українців, які повернулися з-за кордону

Новини » Коронавірус     29.03.2020 - 23:07
Кабмін затвердив обов'язкову обсервацію для українців, які повернулися з-за кордону
Фото: засідання Кабміну (скріншот з Youtube)

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що локаціями для обсервації стануть готелі

Кабінет міністрів України в неділю, 29 березня, прийняв рішення про обов'язкову обсервацію для тих українців, які повертаються з-за кордону для запобігання поширенню коронавірусу на території країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра інфраструктури Владислава Криклія в його Telegram-каналі.

"Уряд прийняв рішення про обов'язковість дотримання режиму обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону", - написав він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що всі українці після повернення з-за кордону будуть проходити обов'язкову двотижневу обсервацію через загрозу коронавірусу. При цьому він додав, що локаціями для обсервації можуть стати готелі, з якими досягнуті попередні домовленості.

Крім того, в Україні станом на 22:00 зафіксовано 475 випадків зараження коронавірусом, з них - шість осіб одужали. зафіксовано десять смертей.

Раніше президент Володимир Зеленський прогнозував три можливих сценарії поширення пандемії коронавірусу в Україні.

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