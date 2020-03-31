Штраф от 17 тыс. грн и уголовная ответственность: как в Киеве будут наказывать за нарушение карантина

За первое нарушение режима карантина в Киеве из-за коронавируса будет штраф - 17 тыс. гривен, за второе - 34 тыс. гривен, а за третье - уголовная ответственность. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

Мэр города отметил, что "тем, кто совсем не понимают и нарушают правила третий раз - уголовная ответственность".

"Ответственность за нарушение режима карантина, самоизоляции или обсервации будет следующей. Первое нарушение - штраф 17 000 гривен. Второе нарушение 34 000 гривен. Те, кто совсем не понимают и нарушают правила третий раз - уголовная ответственность", - заявил Кличко.

Напомним, Минздрав обновил алгоритм лечения пациентов с коронавирусом.

Также Кабинет министров Украины в воскресенье, 29 марта, принял решение об обязательной обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы для предотвращения распространения коронавируса на территории страны.

До этого президент Владимир Зеленский заявил, что все украинцы после возвращения из-за границы будут проходить обязательную двухнедельную обсервацию из-за угрозы коронавируса.