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Евакуйовані з-за кордону українці будуть проходити обов’язкову двотижневу обсервацію

Новини » Коронавірус     29.03.2020 - 22:17
Евакуйовані з-за кордону українці будуть проходити обов’язкову двотижневу обсервацію
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Мова йде про українців, які не встигли повернутися додому до 28 березня

Всі українці після повернення з-за кордону проходитимуть обов’язкову двотижневу обсервацію через загрозу поширення коронавірусу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

За словами Зеленського, наразі вирішується питання українців, які не встигли повернутися додому до 28 березня.

"Їхнє подальше повернення - літаком, потягом, автобусом, машиною чи пішки - має бути максимально безпечним для оточення, а отже передбачатиме обов’язкову двотижневу обсервацію", - зазначив він.

Зеленський додав, що наразі готується перелік відповідних локацій.

"Ними (локаціями для обсервації, - ред.), зокрема, можуть стати українські готелі, з якими вже досягнуто попередніх домовленостей. Кожна локація для обов’язкової обсервації буде підготовлена в суворій відповідності до вимог Міністерства охорони здоров’я", - додав президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 27 березня Україна повністю закрила кордон.

Зазначимо, станом на вечір 29 березня в Україні вже зафіксовано 475 випадків зараження коронавірусом, 10 з них - летальні.

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