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Штормове попередження оголошено в Україні: де очікувати негоди

Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні оголошено штормове попередження. Сильний вітер прогнозується майже у всіх областях, окрім південних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За інформацією синоптиків, шквали вночі очікуються у західних та північних областях.

Крім того, вдень у більшості регіонів України прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Разом з тим у Києві та Київській області пориви вітру також сягатимуть 15-20 м/с.

Нагадаємо, в Україні через погіршення погоди без світла залишився 94 населених пункти у п'яти областях України.

Додамо, вчора в Черкаській області через погіршення погоди без світла залишилися 10 населених пунктів.

Разом з тим, в Чернігівській області вчора штормовий вітер повалив дерева. В результаті рух по деяких трасах було перекрито.

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Погода в УкраїніШтормове попередженняУкргидометцентр