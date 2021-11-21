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Штормовое предупреждение объявлено в Украине: где ожидать непогоды

Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня объявлено штормовое предупреждение. Сильный ветер прогнозируется почти во всех областях, кроме южных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По информации синоптиков, шквалы ночью ожидаются в западных и северных областях.

Кроме того, днем в большинстве регионов Украины прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

Вместе с тем в Киеве и Киевской области порывы ветра также будут достигать 15-20 м/с.

Напомним, в Украине из-за ухудшения погоды без света остался 94 населенных пункта в пяти областях Украины.

Добавим, вчера в Черкасской области из-за ухудшения погоды без света остались 10 населенных пунктов.

Вместе с тем, в Черниговской области вчера штормовой ветер повалил деревья. В результате движение по некоторым трассам было перекрыто.

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Погода в УкраинеШтормовое предупреждениеУкргидометцентр