Штормовое предупреждение объявлено в Украине: где ожидать непогоды

В Украине сегодня объявлено штормовое предупреждение. Сильный ветер прогнозируется почти во всех областях, кроме южных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По информации синоптиков, шквалы ночью ожидаются в западных и северных областях.
Кроме того, днем в большинстве регионов Украины прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).
Вместе с тем в Киеве и Киевской области порывы ветра также будут достигать 15-20 м/с.
Напомним, в Украине из-за ухудшения погоды без света остался 94 населенных пункта в пяти областях Украины.
Добавим, вчера в Черкасской области из-за ухудшения погоды без света остались 10 населенных пунктов.
Вместе с тем, в Черниговской области вчера штормовой ветер повалил деревья. В результате движение по некоторым трассам было перекрыто.