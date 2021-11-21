Негода в Україні залишила без світла 94 населених пункти у п'яти областях
Фото: негода в Україні залишила без світла 94 населених пункти у п'яти областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні через погіршення погоди без світла залишився 94 населених пункти. Внаслідок чого спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.
Станом на ранок, 21 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) знеструмлено 94 населених пункти у 5 областях:
- Сумська - 30,
- Чернігівська - 25,
- Київська - 21,
- Житомирська - 15
- Донецька - 3.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, вчора в Черкаській області через погіршення погоди без світла залишилися 10 населених пунктів.
Крім того, в Чернігівській області вчора штормовий вітер повалив дерева. В результаті рух по деяких трасах було перекрито.