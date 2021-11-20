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У Черкаській області через сильний вітер без світла залишилися населені пункти

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Черкаси, Субота 20 листопада 2021 19:39
У Черкаській області через сильний вітер без світла залишилися населені пункти Фото: у Черкаській області через негоду знеструмлені населені пункти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Черкаській області через погіршення погоди без світла залишилися 10 населених пунктів. Спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Черкаській області.

За даними ДСНС, 20 листопада в регіоні через пориви вітру спрацювали системи захисту ліній електропередач. В результаті відключилися об'єкти електроживлення.

Негода залишила без світла 10 населених пунктів у Черкаському та Золотоніському районах. З них 4 були знеструмлені частково.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Нагадавши, в Україні оголосили штормове попередження на 21 листопада. У більшості областей очікується сильний вітер.

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