У Черкаській області через сильний вітер без світла залишилися населені пункти
Фото: у Черкаській області через негоду знеструмлені населені пункти (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Черкаській області через погіршення погоди без світла залишилися 10 населених пунктів. Спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Черкаській області.
За даними ДСНС, 20 листопада в регіоні через пориви вітру спрацювали системи захисту ліній електропередач. В результаті відключилися об'єкти електроживлення.
Негода залишила без світла 10 населених пунктів у Черкаському та Золотоніському районах. З них 4 були знеструмлені частково.
До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.
Нагадавши, в Україні оголосили штормове попередження на 21 листопада. У більшості областей очікується сильний вітер.