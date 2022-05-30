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Шторм виніс міну на берег Одеської області, її знищили військові (відео)

Фото: військові виявили та знищили морську міну (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

На узбережжя Одеської області винесло морську якірну міну. Військові вивезли та знешкодили боєприпас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь".

На одному з піщаних пляжів було виявлено вибухонебезпечний предмет.

Пляж системно патрулюється і відпочивальників не було. Небезпечну знахідку знешкоджено фахівцями підривної команди ВМС ЗСУ. Після вивезення в безпечне місце, військові спеціалісти здійснили контрольований підрив міни.

"Цей факт ще раз нагадує про небезпеку купання та іншого способу використання прибережних вод і узбережжя", - повідомляють в командуванні.

Нагадаємо, після штормових вітрів на березі Чорного моря можуть з'явитися морські міни. Тож морський берег є небезпечним для прогулянок.

Раніше українські військові знищили дві морські міни на узбережжі Чорного моря біля Одеси.

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