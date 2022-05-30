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Шторм вынес мину на берег Одесской области, ее уничтожили военные (видео)

Фото: военные обнаружили и уничтожили морскую мину (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

На побережье Одесской области вынесло морскую якорную мину. Военные вывезли и обезвредили боеприпас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг".

На одном из песчаных пляжей был обнаружен взрывоопасный предмет.

Пляж системно патрулируется и отдыхающих не было. Опасная находка обезврежена специалистами подрывной команды ВМС ВСУ. После вывоза в безопасное место, военные специалисты осуществили контролируемый подрыв мины.

"Этот факт еще раз напоминает об опасности купания и другого способа использования прибрежных вод и побережья", - сообщают в командовании.

Напомним, после штормовых ветров на берегу Черного моря могут появиться морские мины. Поэтому морской берег опасен для прогулок.

Ранее украинские военные уничтожили две морские мины на побережье Черного моря возле Одессы.

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