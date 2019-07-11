У Греції в результаті шторму загинули 6 іноземців

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Серед загиблих туристи з Чехії, Румунії та Росії

На північному сході Греції в результаті сильного шторму, дощів і граду в адміністративному районі Халкідікі загинули шестеро відпочивальників, десятки постраждали. Про це повідомила місцева поліція, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією агентства, серед загиблих туристи з Чехії, Румунії та Росії.

За попередньою інформацією, літня чеська пара загинула, коли сильний вітер зніс їхній трейлер, а жінка і 8-річний хлопчик, обоє громадяни Румунії, були вбиті після обвалення даху ресторану в містечку Неа-Плагія.

Принаймні двоє загиблих - росіяни, батько та син, які померли в результаті падіння дерева неподалік від готелю в містечку Неа-Потідея.

Також повідомляється про близько 60-70 постраждалих, яким надається допомога в лікарнях, у більшості з них різноманітні переломи.

В останній тиждень шторми і урагани обрушилися також на північ Іспанії, південь Франції, Італії і низку балканських країн.

Нагадаємо, 8 липня на півночі Іспанії сильна злива призвела до повені у місті Тафалья, у результаті чого загинула щонайменше одна людина - водій, чию машину знесло водою.