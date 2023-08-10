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Шторм в Норвегии: разрушена дамба, эвакуированы тысячи человек

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Норвегия, Четверг 10 августа 2023 02:29
Шторм в Норвегии: разрушена дамба, эвакуированы тысячи человек Фото: на Норвегию обрушился мощный шторм, есть разрушения (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Мощный шторм "Ганс", обрушившийся на Норвегию, вызвал серьезные инфраструктурные разрушения. Из-за непогоды эвакуировали тысячи людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В результате непогоды уровень рек достиг максимального за последние 50 лет показателя. Дома и предприятия были затоплены или снесены оползнями, эвакуировали более 3 тысяч человек.

Речная дамба электростанции Браскерейдфосс на востоке Норвегии обрушилась из-за сильного дождя. Это сооружение расположено на реке Гломма, самой большой водной артерии страны.

Из-за того, что реки вышли из берегов, главные дороги были закрыты, а железнодорожное сообщение в больших частях южной Норвегии было приостановлено. Правительство ждет новых наводнений.

"Следующие два-три дня будут абсолютно критическими, и мы будем мобилизоваться круглосуточно", - сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере

Шторм обрушился на Скандинавские страны

На Скандинавские страны обрушился мощный шторм "Ганс", вызвавший сильный ветер, дожди и оползни. Он начался в Швеции и впоследствии перевернулся в Норвегию. Также пострадали части Дании и Финляндии.

На восточном побережье, севернее Осло, в некоторых районах западной Норвегии и южной части Тренделага прогнозируется 80-100 мм осадков.

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Гидрометцентр Норвегия
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