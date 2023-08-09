На Скандинавские страны обрушился мощный шторм: эвакуированы сотни людей

На Скандинавские страны обрушился мощный шторм "Ганс", вызвавший сильный ветер, дожди и оползни. Из-за непогоды есть серьезные разрушения и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Норвежские экстренные службы эвакуировали сотни людей, поскольку сильный шторм бушует в Северном регионе. Непогода повлекла за собой разрушение линий электропередач и затопление целых сел. Власти приостановили работу общественного транспорта в некоторых районах.

Шторм начался в Швеции и впоследствии перебросился в Норвегию. Также, пострадали части Дании и Финляндии. Из-за непогоды шведский пассажирский поезд сошел с рельсов, пострадали три человека. В норвежском городе Валдрес оползень снес частный жилой дом. А в Хмеседале небольшой дом всплыл по реке.

На восточном побережье, севернее Осло, в некоторых районах западной Норвегии и южной части Тренделага прогнозируется 80-100 мм осадков за 24 часа. Норвежский метеорологический институт объявил красное предупреждение об опасности.

"Во многих местах непогода будет одной из самых сильных за последние 25 лет", - отметили в институте.

Тайфун в Китае

Обрушившийся на Китай тайфун Доксури принес сильнейшие дожди за последние 140 лет. В результате в провинции Хэбэй по меньшей мере 10 человек погибли, 18 считаются пропавшими без вести.