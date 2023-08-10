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Шторм в Норвегії: зруйновано дамбу, евакуйовано тисячі людей

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Норвегія, Четвер 10 серпня 2023 02:29
Шторм в Норвегії: зруйновано дамбу, евакуйовано тисячі людей Фото: на Норвегію обрушився потужний шторм, є руйнування (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Потужний шторм "Ганс", який обрушився на Норвегію, спричинив серйозні інфраструктурні руйнування. Через негоду евакуювали тисячі людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Внаслідок негоди рівень річок досяг максимального за останні 50 років показника. Будинки та підприємства були затоплені або знесені зсувами, евакуювали понад 3 тисячі людей.

Річкова дамба електростанції Браскерейдфосс на сході Норвегії обрушилася через сильний дощ. Ця споруда розташована на річці Гломма, найбільшій водній артерії країни.

Через те, що річки вийшли з берегів, головні дороги були закриті, а залізничне сполучення у великих частинах південної Норвегії було призупинено. Уряд очікує нових повеней.

"Наступні два-три дні будуть абсолютно критичними, і ми будемо мобілізуватися цілодобово", - сказав прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере

Шторм обрушився на Скандинавські країни

На Скандинавські країни обрушився потужний шторм "Ганс", який викликав сильний вітер, дощі та зсуви. Він розпочався у Швеції та згодом перекинувся в Норвегію. Також, постраждали частини Данії та Фінляндії.

На східному узбережжі, на північ від Осло, у деяких районах західної Норвегії та південній частині Тренделагу прогнозується 80-100 мм опадів.

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Гідрометцентр Норвегия
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