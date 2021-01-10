ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Потужні снігопади в Іспанії: кількість жертв зросла

Іспанія, Неділя 10 січня 2021 03:58
Потужні снігопади в Іспанії: кількість жертв зросла
Фото: снігопад в Мадриді (instagram.com/mahabub8750)
Автор: Даша Харченко

Жертвами потужних снігопадів в Іспанії, спричинених циклоном "Філомена", вже стало чотири особи. Раніше було відомо про двох загиблих.

Про це повідомляє DW з посиланням на dpa

Серед загиблих - один безхатченко, який замерз в одному з парків в Мадриді. Також в Мадриді з-під сніжних завалів дістали тіло 54-річного чоловіка. Двоє інших загиблих - чоловік і жінка, які були в авто, коли річка вийшла з берегів поблизу Малаги на півдні Іспанії.

В країні лишаються заблокованими 400 магістральних трас і доріг, у 50 регіонах країни влада оголосила найвищий ступінь небезпеки.

Раніше стало відомо, що потужний снігопад паралізував столицю Іспанії Мадрид. В результаті негоди в місті загинули дві людини. Було заборонено рух вантажного транспорту у всьому регіоні Мадрид. Загалом на півночі Іспанії було зафіксовано рекордний температурний мінімум.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі ІспаніяМадридСнігопадснегПогода

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся