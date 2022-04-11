В Одесі через аварію в будинках не буде газу: перелік адрес
В Одесі відключать газ (Віталій Носач РБК-Україна)
В Одесі через аварію на розподільному газопроводі, що на вулиці Середня, 19, від газу відключать споживачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Повідомляється, що відключення відбудеться 13 квітня за такими адресами:
- Комітетська, 14-А;
- Середня, 22;
- Разумовська, 21;
- Мясоїдівська, 24
- Разумовська, 31, 31А;
- Середня, 10;
- Середня, 10-А;
- Разумовська, 18, кв. 1;
- Разумовська, 10/12;
- Розкидайлівська, 13;
- Серова, 48.
Раніше ми повідомляли, що Одесу можуть внести до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Також ми писали, що в Одесі техніку бізнесменів, які поїхали в Росію, передадуть ЗСУ.
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