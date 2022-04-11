В Одесі через аварію в будинках не буде газу: перелік адрес

В Одесі через аварію на розподільному газопроводі, що на вулиці Середня, 19, від газу відключать споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

Повідомляється, що відключення відбудеться 13 квітня за такими адресами:

Раніше ми повідомляли, що Одесу можуть внести до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Також ми писали, що в Одесі техніку бізнесменів, які поїхали в Росію, передадуть ЗСУ.

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