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В Одесі через аварію в будинках не буде газу: перелік адрес

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Одеса, Понеділок 11 квітня 2022 15:11
В Одесі через аварію в будинках не буде газу: перелік адрес В Одесі відключать газ (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Одесі через аварію на розподільному газопроводі, що на вулиці Середня, 19, від газу відключать споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Повідомляється, що відключення відбудеться 13 квітня за такими адресами:

  • Комітетська, 14-А;
  • Середня, 22;
  • Разумовська, 21;
  • Мясоїдівська, 24
  • Разумовська, 31, 31А;
  • Середня, 10;
  • Середня, 10-А;
  • Разумовська, 18, кв. 1;
  • Разумовська, 10/12;
  • Розкидайлівська, 13;
  • Серова, 48.

Раніше ми повідомляли, що Одесу можуть внести до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Також ми писали, що в Одесі техніку бізнесменів, які поїхали в Росію, передадуть ЗСУ.

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