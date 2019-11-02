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Шторм "Амелі" наближається до західного узбережжя Франції

Новини » Надзвичайні події     02.11.2019 - 12:18
Шторм "Амелі" наближається до західного узбережжя Франції
Ілюстративне фото (Getty Images)

На території трьох департаментів швидкість вітру досягне 36 м / с

На заході Франції у зв'язку з наближенням шторму "Амелі" оголошено передостанній, помаранчевий рівень небезпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на національну метеорологічну службу "Метео Франс".

Як повідомляється, шторм торкнеться атлантичне узбережжя в ніч на неділю.

"Шторм "Амелі" повинен торкнутися атлантичне узбережжя пізньої ночі з суботи на неділю і буде супроводжуватися сильними та дуже сильними вітрами", - говорить попередження.

Очікується, що з 01:00 (02:00 за київським часом) на території департаментів Вандея, Приморська Шаранта і Жиронда біля берега спостерігатимуться пориви вітру 30 - 36 м/с і 27 - 30 м/с в більш віддалених районах. У сусідніх Де-Севр, Шаранта, Ландах і Верхній Вьєнні, де оголошено жовтий рівень погодної небезпеки, швидкість вітру досягне 25 - 27 м/с.

Також в усіх зазначених підрозділах протягом найближчих 36 годин очікуються сильні дощі - від 30 до 50 мм опадів. Окреме попередження стосується жителів прибережної зони у зв'язку з можливими підтопленнями і сильними хвилями.

Нагадаємо, на південно-заході провінції Квебек у Канаді 980 тис. жителів залишилися без електропостачання з-за негоди. Буря забрала принаймні одне життя. У Бромонте, на південному березі Монреаля, 63-річний чоловік загинув після того, як на нього впало дерево.

Крім того, три людини загинули в результаті повені після зливи на півдні Франції.

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