Штилерман назвал четыре условия для запуска противоракетного щита
Украинский "противобаллистический щит" с точки зрения аэродинамики уже готов. В то же время для реального сбивания баллистических целей ракеты должны быть интегрированы с другими системами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного конструктора и совладельца оборонной компании Fire Point Дениса Штилермана в социальной сети X.
Готовность аэродинамической части
По словам Штилермана, он решил разъяснить реальный этап работы над проектом, чтобы избежать искаженного освещения в СМИ. На данный момент ракета как таковая уже готова и полностью выполняет команды управления.
"С точки зрения аэродинамики она полностью выполняет все команды управления, причем выполняет их жестко и агрессивно - именно так, как требуется для перехвата баллистических ракет. Это мы сделали", - пояснил главный конструктор.
Однако разработчик подчеркнул, что созданная ракета является лишь одним из элементов системы. Для реального перехвата баллистических целей её необходимо интегрировать с командным центром, радарами и головкой самонаведения.
Четыре компонента для боевого применения
Штилерман подчеркнул, что Вооруженные силы Украины смогут сбивать баллистические ракеты только тогда, когда у военных будет в распоряжении полный комплекс.
Для этого необходимы следующие компоненты:
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Головка самонаведения от ведущей европейской компании.
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Интеграция с C2-центрами (командными центрами).
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Защищенный канал передачи целевказания и команд коррекции (datalink), устойчивый к любому РЭБ-подавлению.
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Интегрированные радары.
В настоящее время компания Fire Point уже работает над каждым из этих четырёх компонентов совместно с европейскими партнёрами, чтобы защитить небо над Украиной и континентом.
Напомним, ранее главный конструктор Fire Point Денис Штилерман пояснял, что созданная ракета полностью готова с точки зрения аэродинамики и выполняет все команды управления.
В то же время вопрос о поставках средств ПВО обсуждался на самом высоком уровне в ходе саммита лидеров "Большой семерки" (G7) во Франции. Западные союзники приняли решение в срочном порядке передать Украине дополнительные системы и дальнобойное вооружение для усиления защиты от воздушных атак.