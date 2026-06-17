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Штилерман назвал четыре условия для запуска противоракетного щита

07:44 17.06.2026 Ср
2 мин
Как именно европейские партнеры помогут превратить украинскую ракету в "убийцу" баллистических ракет?
aimg Екатерина Коваль
Штилерман назвал четыре условия для запуска противоракетного щита Фото: совладелец оборонной компании Fire Point Денис Штилерман (Getty Images)
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Украинский "противобаллистический щит" с точки зрения аэродинамики уже готов. В то же время для реального сбивания баллистических целей ракеты должны быть интегрированы с другими системами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного конструктора и совладельца оборонной компании Fire Point Дениса Штилермана в социальной сети X.

Готовность аэродинамической части

По словам Штилермана, он решил разъяснить реальный этап работы над проектом, чтобы избежать искаженного освещения в СМИ. На данный момент ракета как таковая уже готова и полностью выполняет команды управления.

"С точки зрения аэродинамики она полностью выполняет все команды управления, причем выполняет их жестко и агрессивно - именно так, как требуется для перехвата баллистических ракет. Это мы сделали", - пояснил главный конструктор.

Однако разработчик подчеркнул, что созданная ракета является лишь одним из элементов системы. Для реального перехвата баллистических целей её необходимо интегрировать с командным центром, радарами и головкой самонаведения.

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Четыре компонента для боевого применения

Штилерман подчеркнул, что Вооруженные силы Украины смогут сбивать баллистические ракеты только тогда, когда у военных будет в распоряжении полный комплекс.

Для этого необходимы следующие компоненты:

  • Головка самонаведения от ведущей европейской компании.

  • Интеграция с C2-центрами (командными центрами).

  • Защищенный канал передачи целевказания и команд коррекции (datalink), устойчивый к любому РЭБ-подавлению.

  • Интегрированные радары.

В настоящее время компания Fire Point уже работает над каждым из этих четырёх компонентов совместно с европейскими партнёрами, чтобы защитить небо над Украиной и континентом.

Напомним, ранее главный конструктор Fire Point Денис Штилерман пояснял, что созданная ракета полностью готова с точки зрения аэродинамики и выполняет все команды управления.

В то же время вопрос о поставках средств ПВО обсуждался на самом высоком уровне в ходе саммита лидеров "Большой семерки" (G7) во Франции. Западные союзники приняли решение в срочном порядке передать Украине дополнительные системы и дальнобойное вооружение для усиления защиты от воздушных атак.

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