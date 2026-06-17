Штілерман назвав чотири умови для запуску антибалістичного щита
Український "антибалістичний щит" з точки зору аеродинаміки вже готовий. Водночас для реального збиття балістичних цілей ракети потребують інтеграції з іншими системами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного конструктора та співвласника оборонної компанії Fire Point Дениса Штілермана у соцмережі X.
Готовність аеродинамічної частини
За словами Штілермана, він вирішив роз'яснити реальний етап роботи над проєктом, щоб уникнути викривленого переказу в медіа. Наразі ракета як така вже готова і повністю виконує команди керування.
"З точки зору аеродинаміки вона повністю виконує всі команди керування, причому виконує їх жорстко й агресивно - саме так, як потрібно для збиття балістики. Це ми зробили", - пояснив головний конструктор.
Проте розробник підкреслив, що створена ракета є лише одним із елементів системи. Для реального перехоплення балістичних цілей її необхідно інтегрувати з командним центром, радарами та головкою самонаведення.
Чотири компоненти для бойової роботи
Штілерман наголосив, що Збройні сили України зможуть збивати балістичні ракети лише тоді, коли оборонці матимуть у розпорядженні повний комплекс.
Для цього потрібні такі складові:
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Головка самонаведення від провідної європейської компанії.
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Інтеграція з C2-центрами (командними центрами).
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Захищений канал передачі цілевказання та команд корекції (datalink), який є стійким до будь-якого РЕБ-придушення.
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Інтегровані радари.
Зараз компанія Fire Point уже працює над кожним із цих чотирьох компонентів спільно з європейськими партнерами, щоб захистити небо над Україною та континентом.
Нагадаємо, раніше головний конструктор Fire Point Денис Штілерман пояснював, що створена ракета повністю готова з точки зору аеродинаміки і виконує всі команди управління.
Водночас питання постачання ППО обговорювалося на найвищому рівні під час саміту лідерів Великої сімки (G7) у Франції. Західні союзники ухвалили рішення терміново передати Україні додаткові системи та далекобійну зброю для посилення захисту від повітряних атак.