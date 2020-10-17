У очільника МЗС Австрії підтвердили COVID-19

Фото: Александр Шалленберг (flickr.com/iaea_imagebank)

У міністра закордонних справ Австрії Александра Шалленберга підтвердили коронавірус. Цього тижня він контактував з очільницею бельгійського МЗС, у якої сьогодні також підтвердили COVID-19.

Про це повідомила речниця австрійського МЗС, передає агентство Reuters.

У відомстві підозрюють, що Шалленберг міг заразитися на засіданні Ради закордонних справ Європейського союзу у Люксембурзі, яке відбулося у понеділок.

Симптомів коронавірусної хвороби в австрійського міністра немає. Коронавірус виявили під час планової перевірки.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про підтвердження коронавірусу у глави бельгійського МЗС Софі Вілмс. Вважають, що вона заразилася коронавірусом від одного з членів родини.

Також РБК-Україна писало, що на карантин пішов президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. У його охоронця сьогодні підтвердили коронавірус.

Крім того, хворого на коронавірус виявили у резиденції Папи Римського.