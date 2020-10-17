Президент Німеччини пішов на карантин

Фото: Франк-Вальтер Штайнмаєр (flickr.com/boellstiftung)

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр сьогодні, 17 жовтня, пішов на самоізоляцію. На карантин довелося піти після підтвердження коронавірусу в охоронця німецького президента.

Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Як розповіла речниця канцелярії німецького президента, Штайнмаєр вже зробив тест на коронавірус, але його результат поки що невідомий.

Нагадаємо, у резиденції Папи Римського виявили випадок коронавірусу. Інфікований не мав симптомів хвороби, зараз він перебуває на самоізоляції.

Також РБК-Україна писало, що наприкінці вересня на самоізоляцію пішов міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас. Коронавірус підтвердили в одного з його охоронців.

Крім того, у березні на карантині була канцлер Німеччини Ангела Меркель, після того, як у її лікаря підтвердили коронавірус. У Меркель коронавірусу не виявили.

Додамо, 15 жовтня німецький уряд вирішив посилити карантин в країні через зростання захворюваності на коронавірус.