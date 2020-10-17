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Глава МЗС Бельгії заразилася коронавірусом

Бельгія, Субота 17 жовтня 2020 17:57
Глава МЗС Бельгії заразилася коронавірусом
Фото: Софі Вільмес (Photonews)
Автор: Роман Тверденко

Глава міністерства закордонних справ Бельгії Софі Вільмес заразилася коронавірусом. ПЛР-тест показав позитивний результат.

Про це міністр повідомила в Twitter.

Вона зазначила, що найімовірніше заразилася від когось із членів сім'ї, враховуючи всі заходи, яких вона дотримувалася поза домом.

Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер сьогодні пішов на самоізоляцію. На карантин довелося піти після підтвердження коронавіруса у охоронця німецького президента.

Також РБК-Україна писало, що в кінці вересня на самоізоляцію пішов міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас. Коронавірус підтвердили в одного з його охоронців.

Раніше повідомлялося, що Бельгія вирішила посилити карантин, щоб зупинити зростання захворюваності коронавірусом. З 19 жовтня громадянам країни буде дозволено мати тільки один контакт за межами власного житла. Уряд рекомендував працювати віддалено, якщо є можливість.

За минулу добу в Бельгії зафіксовано понад 10 тисяч нових випадків зараження. В цілому в країні за період пандемії захворіло понад 202 тисячі чоловік.

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