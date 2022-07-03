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Штайнмайєр: ми не підштовхуватимемо Україну до переговорів з РФ

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Берлін, Неділя 03 липня 2022 17:45
Штайнмайєр: ми не підштовхуватимемо Україну до переговорів з РФ Фото: німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Західні партнери не підштовхуватимуть Україну до мирних переговорів із Російською Федерацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю федерального президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра для ZDF.

За його словами, Україна має відновити суверенітет, територіальну цілісність та незалежність на всій своїй території. Він також наголосив, що питання того, як може завершитися війна, залишається відкритим. І зараз все вирішується на полі бою, хоча будь-яка війна закінчується за столом переговорів.

"Нам потрібно поставити Україну в таке становище, коли їй є про що домовлятися, зробивши її сильною до початку переговорів. Ми не підштовхуватимемо Україну. Це її рішення, коли йти цим шляхом", - зазначив Штайнмайєр.

Нагадаємо, раніше Штайнмаєр заявив, що війна Росії проти України стала причиною найсильнішої динаміки геополітичних та геоекономічних змін.

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