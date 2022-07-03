Штайнмайєр: ми не підштовхуватимемо Україну до переговорів з РФ

За його словами, Україна має відновити суверенітет, територіальну цілісність та незалежність на всій своїй території. Він також наголосив, що питання того, як може завершитися війна, залишається відкритим. І зараз все вирішується на полі бою, хоча будь-яка війна закінчується за столом переговорів.

"Нам потрібно поставити Україну в таке становище, коли їй є про що домовлятися, зробивши її сильною до початку переговорів. Ми не підштовхуватимемо Україну. Це її рішення, коли йти цим шляхом", - зазначив Штайнмайєр.