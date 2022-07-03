Штайнмаєр заявив про початок нової ери через війну на території України

Федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив про початок "нової ери" у світі. Пандемія коронавірусу й війна в Україні змусили зрозуміти, наскільки світ залежний від сировини й первинних продуктів із країн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на DW .

"Не всі однаково виграють від вільної торгівлі і глобального поділу праці", - заявив Штайнмайєр, підкресливши експлуатацію і нелюдські умови праці в низці країн.

За словами президента Німеччини війна проти України стала причиною "найсильнішої динаміки геополітичних та геоекономічних змін", а наслідки цього є віддалено не передбачувані й уникнути цього нікому не вдасться.

Президент переконаний у тому, що світові необхідна політична, економічна та військова переорієнтація.

"Ми повинні зробити наші демократії, нашу економіку стійкими, не беручи до уваги наші цілі: світовий порядок, заснований на правилах, і ліберальна, справедлива і сприятлива для клімату глобальна економіка", - додав президент.

Штайнмаєр зауважив, що головною ціллю має бути незалежність від авторитарних держав та пошук нових партнерів. За його словами, партнерами можуть виступати країни як Сінгапур, Індонезія та країни Африки.

Водночас президент відкрито визнав помилки в політиці щодо Росії. Він заявив, що його прихильність до газопроводу "Північний потік - 2" була явною помилкою.