ua ru
Вт, 25 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Президент Германии прибыл в Украину

Новина українською →
Вторник 25 октября 2022 08:07
Президент Германии прибыл в Украину Фото: Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии (twitter.com/BPrSprecherin)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Украину во вторник, 25 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря президента Керстин Гаммелин в Twitter.

"Наша солидарность незыблема, и такой она останется". Федеральный президент Штайнмайер прибыл в Украину", - написала она.

Напомним, 20 октября посол Украины в Германии Алексей Макеев рассказал, что Украина и Германия находятся в конфиденциальном планировании визита президента ФРГ.

Штайнмайер действительно должен был посетить Украину 20 октября, но его визит отменили из-за мер безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Штайнмайер
NEWS
Оккупанты вывезли из Херсона оборудование и персонал всех банков, - Генштаб
Оккупанты вывезли из Херсона оборудование и персонал всех банков, - Генштаб
DAILY
Оружие для победы. Что Запад дает Украине и чего еще не хватает для контрнаступления
Юлия Акимовакорреспондент Оружие для победы. Что Запад дает Украине и чего еще не хватает для контрнаступления