Президент Германии прибыл в Украину

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Украину во вторник, 25 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря президента Керстин Гаммелин в Twitter .

"Наша солидарность незыблема, и такой она останется". Федеральный президент Штайнмайер прибыл в Украину", - написала она.

„Unsere Solidarität ist ungebrochen, und so wird es bleiben.“

Bundespräsident #Steinmeier ist in der #Ukraine eingetroffen pic.twitter.com/oLYlRZMTKL — Cerstin Gammelin (@BPrSprecherin) October 25, 2022

Напомним, 20 октября посол Украины в Германии Алексей Макеев рассказал, что Украина и Германия находятся в конфиденциальном планировании визита президента ФРГ.

Штайнмайер действительно должен был посетить Украину 20 октября, но его визит отменили из-за мер безопасности.

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