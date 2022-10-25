Президент Германии прибыл в Украину
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Украину во вторник, 25 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря президента Керстин Гаммелин в Twitter.
"Наша солидарность незыблема, и такой она останется". Федеральный президент Штайнмайер прибыл в Украину", - написала она.
„Unsere Solidarität ist ungebrochen, und so wird es bleiben.“— Cerstin Gammelin (@BPrSprecherin) October 25, 2022
Bundespräsident #Steinmeier ist in der #Ukraine eingetroffen pic.twitter.com/oLYlRZMTKL
Напомним, 20 октября посол Украины в Германии Алексей Макеев рассказал, что Украина и Германия находятся в конфиденциальном планировании визита президента ФРГ.
Штайнмайер действительно должен был посетить Украину 20 октября, но его визит отменили из-за мер безопасности.
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