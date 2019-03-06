Штати підтримують вільні вибори президента України, - замдержсекретаря США

У середу Гейл провів зустріч з представниками громадянського суспільства

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что Соединенные Штаты Америки поддерживают свободные и честные выборы президента Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter посольства США в Украине.

Отмечается, что в среду, 6 марта, Хейл провел встречу с представителями гражданского общества.

"Первой из запланированных на сегодня была встреча заместителя государственного секретаря США Хейла с представителями гражданского общества, в ходе которой он подчеркнул важность участия граждан в жизни демократической Украины", - сказано в сообщении.

Замгоссекретаря США отметил, что выборы президента Украины должны отражать волю украинских граждан, а не внешних сил.

"Заместитель государственного секретаря США Дэвид Хейл отметил, что Соединенные Штаты поддерживают свободные и честные выборы, которые отражают волю украинцев, а не внешних сил", - отмечается в сообщении.

Напомним, с 5 по 7 марта в Украине будет находиться заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл. Так, он проведет встречи с руководством страны и политическими лидерами, чтобы заверить Киев в неизменной поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины.

Анонсировалось, что он обсудит предстоящие выборы, антикоррупционные меры и вопросы соблюдения прав человека с чиновниками и лидерами гражданского общества.

Как писало РБК-Украина, замгоссекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл вечером, 5 марта, прибыл в Киев.