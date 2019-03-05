Заступник держсекретаря США почав візит в Україну

Фото: Девід Гейл (ua.usembassy.gov)

У посольстві США візит Гейла називають символом підтримки Україну у протидії російській агресії

Заступник держсекретаря США з політичних справ Девід Гейл увечері, 5 березня, прибув в Київ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства США в Україні у Twitter.

У посольстві наголошують, що Сполучені Штати та інші партнери підтримують Україну у протидії російській агресії.

"Вітаємо в Києві заступника державного секретаря США Девіда Гейла! Раді приймати його тепер, в такий важливий і вирішальний час, з тим як Сполучені Штати та інші партнери підтримують Україну у протидії російській агресії", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Гейл перебуватиме в Україні з 5 по 7 березня. Він проведе зустрічі з керівництвом країни і політичними лідерами, щоб запевнити Київ у незмінній підтримці США суверенітету і територіальної цілісності України.

Крім того, він обговорить майбутні вибори, антикорупційні заходи і питання дотримання прав людини з урядовцями та лідерами громадянського суспільства, а також покладе квіти до Меморіалу Небесної сотні, щоб вшанувати тих, хто віддав життя за свободу під час Революції гідності.

РБК-Україна писало, що спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер, який наприкінці лютого перебував в Україні, закликав Російську Федерацію звільнити українських моряків.