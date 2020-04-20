У штаті Нью-Йорк продовжує зменшуватися кількість смертей від COVID-19

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У штаті Нью-Йорк 18 квітня від коронавіруса померло 507 осіб

Кількість смертей від коронавіруса COVID-19 в штаті Нью-Йорк продовжує знижуватися. Про це на прес-конференції заявив губернатор Ендрю Куомо, передає Associated Press.

За його словами, 18 квітня від коронавіруса померло 507 осіб, що на 43 менше, ніж днем раніше, і на 271 менше, ніж у понеділок, 13 квітня.

Куомо також зазначив, що кількість госпитализацийг скоротилося більш ніж на 750 осіб, до 16 213 осіб.

"Ми показали, що можемо контролювати звіра. Але це лише перерва. Нам все ще потрібно переконатися, що ми тримаємо цього звіра під контролем, ми знижуємо рівень зараження, знижуємо рівень госпіталізації, оскільки всі ми дуже хочемо жити і рухатися далі", - сказав він.

Нагадаємо, в Сполучених Штатах від коронавіруса COVID-19 померли 40 449 осіб. Майже половина померлих від COVID-19 - 18 298 людина - припадає на штат Нью-Йорк.

Також РБК-Україна писало, що Трамп заявив, що епідемія коронавіруса у США ймовірно забере 60-65 тисяч життів. Трамп також представив програму допомоги фермерам, що постраждали від пандемії. На ці цілі виділено 19 млрд доларів.