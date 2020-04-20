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В штате Нью-Йорк продолжает уменьшаться количество смертей от COVID-19

Новости » Коронавирус     20.04.2020 - 05:51
В штате Нью-Йорк продолжает уменьшаться количество смертей от COVID-19
Иллюстративное фото (freepik)

В штате Нью-Йорк 18 апреля от коронавируса умерли 507 человек

Количество смертей от коронавируса COVID-19 в штате Нью-Йорк продолжает снижаться. Об этом на пресс-конференции заявил губернатор Эндрю Куомо, передает Associated Press.

По его словам, 18 апреля от коронавируса умерли 507 человек, что на 43 меньше, чем днем ранее, и на 271 меньше, чем в понедельник, 13 апреля.

Куомо также отметил, что количество госпитализацийг сократилось более чем на 750 человек, до 16 213 человек.

"Мы показали, что можем контролировать зверя. Но это только перерыв. Нам все еще нужно убедиться, что мы держим этого зверя под контролем, мы снижаем уровень заражения, снижаем уровень госпитализации, поскольку все мы очень хотим жить и двигаться дальше", - сказал он.

Напомним, в Соединенных Штатах от коронавируса COVID-19 скончались 40 449 человек. Почти половина умерших от COVID-19 - 18 298 человек - приходится на штат Нью-Йорк.

Также РБК-Украина писало, что Трамп заявил, что эпидемия коронавируса в США предположительно заберет 60-65 тысяч жизней. Трамп также представил программу помощи фермерам, пострадавшим от пандемии. На эти цели выделено 19 млрд долларов.

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