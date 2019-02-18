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В штабі Порошенка заявили про "твердий союз" з Парубієм

Новини » Вибори 2019    18.02.2019 - 09:59
В штабі Порошенка заявили про "твердий союз" з Парубієм
Фото: Андрій Парубій та Петро Порошенко (РБК-Україна)

У президента запевнили, що союз Порошенка та Парубія зміцнився на церковній темі

Чинний президент Петро Порошенко і спікер Верховної ради Андрій Парубій, який також є впливовим членом "Народного фронту", перед виборами 2019 стали "твердими союзниками". Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Дружба за розрахунком: як Петро Порошенко шукав політичних союзників перед виборами".

Зокрема, що в штабі Порошенка запевняють, що зараз Парубій і президент - "тверді союзники". За словами джерел, на їх відносини благотворно вплинуло те, що обидва доклали чимало зусиль для отримання автокефалії Православної церкви України. Як зазначили в Адміністрації президента, на цьому ґрунті вони налагодили тісну комунікацію.

У той же час у Порошенка називають своїм союзником і секретаря РНБО Олександра Турчинова. Однак той у спробі зберегти нейтралітет ще на початку минулого року відмовився очолити штаб Порошенка. Ця неоднозначність пояснюється тим, що багато членів НФ, куди після Революції гідності увійшло чимало членів партії "Батьківщина", швидше віддадуть перевагу Юлії Тимошенко.

Нагадаємо, раніше у Порошенка розповіли деталі союзу з Гройсманом перед виборами. За даними джерел, сторони домовилися про спільний похід на парламентські вибори.

Зазначимо, на початку лютого в Києві пройшов з'їзд "Народного фронту". На з'їзді вирішили не висувати свого кандидата на посаду президента.

 

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