У Києві розпочався з’їзд "Народного фронту"

Фото: з'їзд "Народного фронту" 2 лютого (РБК-Україна/Віталій Носач)

На з'їзді обговорять участь у майбутніх виборах президента України

У Києві сьогодні, 2 лютого, розпочався з’їзд політичної партії "Народний фронт", під час якого буде обговорюватися, зокрема, питання участі у майбутніх виборах президента України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби партії.

У з'їзді беруть участь лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк, секретар РНБО Олександр Турчинов, голова Верховної ради Андрій Парубій, народні депутати на чолі з керівником фракції НФ Максимом Бурбаком, керівники обласних партійних організацій і делегати з усіх регіонів України.

Крім того, у залі присутній прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Також у з'їзді беруть участь члени уряду від "Народного фронту": міністр МВС Арсен Аваков, міністр юстиції Павло Петренко, міністр освіти Лілія Гриневич, міністр інфраструктури Володимир Омелян, міністр екології Остап Семерак, міністр молоді і спорту Ігор Жданов, віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко.

Крім того, у залі знаходяться представники дипломатичних місій, духовенства, учасники АТО.

Фото: з'їзд "Народного фронту" 2 лютого (РБК-Україна/Віталій Носач)

Нагадаємо, на форум по висуненню кандиатом в президенти Порошенка лідер НФ Яценюк не з'явився, хоча там були присутні представники його політичної сили.

"Яценюк до останнього моменту вагався. Адже був сценарій, що він заявить, що вітає форум, а з'їзд "Народного фронту" другого лютого прийме рішення щодо кандидата, а саме - про підтримку Порошенка. В результаті він не прийшов, і яке рішення вони приймуть у себе на з'їзді - невідомо. Але це вже нікому нецікаво, адже у нас були присутні і Парубій, і Турчинов, і Омелян", - пояснило одне з джерел в оточенні Порошенка.