У штабі підтвердили відсутність втрат на Донбасі

Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)

Бойовики 1 раз порушили режим тиші

Від початку поточної доби, 8 березня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі не зафіксовано втрат серед українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, станом на 18:00 на Донбасі зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ. При цьому заборонене озброєння ворог не застосовував.

Бойовики зі стрілецької зброї обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі населеного пункту Кримське.

"Втрат серед наших захисників немає", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська сторона Спільного центру з контролю та координації зафіксувала факти обстрілу російськими окупаційними силами населеного пункту Щастя Луганської області.

Як писало РБК-Україна, 8 березня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил було зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ.

Додамо, минулої доби, 7 березня, на Донбасі були поранені п'ятеро українських військових. Бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню, 14 разів застосувавши заборонене мінськими угодами озброєння.