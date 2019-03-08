У штабі підтвердили відсутність втрат на Донбасі

Бойовики 1 раз порушили режим тиші
Від початку поточної доби, 8 березня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі не зафіксовано втрат серед українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.
Як повідомляється, станом на 18:00 на Донбасі зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ. При цьому заборонене озброєння ворог не застосовував.
Бойовики зі стрілецької зброї обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі населеного пункту Кримське.
"Втрат серед наших захисників немає", - зазначили у відомстві.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська сторона Спільного центру з контролю та координації зафіксувала факти обстрілу російськими окупаційними силами населеного пункту Щастя Луганської області.
Як писало РБК-Україна, 8 березня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил було зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ.
Додамо, минулої доби, 7 березня, на Донбасі були поранені п'ятеро українських військових. Бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню, 14 разів застосувавши заборонене мінськими угодами озброєння.