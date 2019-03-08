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У штабі підтвердили відсутність втрат на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    08.03.2019 - 18:25
У штабі підтвердили відсутність втрат на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)

Бойовики 1 раз порушили режим тиші

Від початку поточної доби, 8 березня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі не зафіксовано втрат серед українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, станом на 18:00 на Донбасі зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ. При цьому заборонене озброєння ворог не застосовував.

Бойовики зі стрілецької зброї обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі населеного пункту Кримське.

"Втрат серед наших захисників немає", - зазначили у відомстві.

У штабі підтвердили відсутність втрат на Донбасі

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська сторона Спільного центру з контролю та координації зафіксувала факти обстрілу російськими окупаційними силами населеного пункту Щастя Луганської області.

Як писало РБК-Україна, 8 березня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил було зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ.

Додамо, минулої доби, 7 березня, на Донбасі були поранені п'ятеро українських військових. Бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню, 14 разів застосувавши заборонене мінськими угодами озброєння.

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