Бойовики на Донбасі обстріляли Щастя, - СЦКК

Ілюстративне фото (novosti.dn.ua)

Обстріл стався у середу, 6 березня

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) зафіксувала факти обстрілу житлового району населеного пункту Щастя (Луганська область). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Як повідомляється, спостерігачі української сторони СЦКК у четвер, 7 березня, здійснили фотофіксацію за фактом обстрілу російськими окупаційними силами житлового району міста Щастя.

"На місці обстрілу групою виявлено пошкодження фасадної стіни житлового будинку. Руйнування інженерних комунікацій будинку не виявлено", - розповіли у відомстві.

Зазначається, що обстріл міста стався 6 березня близько 8:30, коли на вулиці перебувала велика кількість людей. В результаті обстрілу ніхто не постраждав.

Крім того, факти пошкодження житлових споруд були підтверджені спостерігачами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які також перебували на місці події.

Нагадаємо, від початку доби, 8 березня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил було зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ. Втрат серед українських військових немає.

Додамо, минулої доби, 7 березня, на Донбасі були поранені п'ятеро українських військових. Бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню, 14 разів застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння.