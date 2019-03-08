Бойовики на Донбасі 1 раз відкривали вогонь по позиціям ООС

Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/26abr)

Втрат серед українських захисників немає

Від початку цієї доби, 8 березня 2019, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі був зафіксований 1 ворожий обстріл бойовиками українських позицій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

В Міністерстві оборони повідомили, що станом на 12:00 8 березня на лінії бойового зіткнення було зафіксовано 1 прицільний обстріл російсько-окупаційних військ позицій українських військ.

В районі Кримського зі сторони тимчасово окупованої Сентянівки о 10:20 бойовики вели нетривалий обстріл із застосуванням стрілецької зброї.

"Бойових втрат від початку поточної доби у складі підрозділів Об’єднаних сил немає", - повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за минулу добу, 7 березня, на Донбасі поранені п'ятеро українських військових. Зазначається, що російські окупаційні війська 18 разів порушили режим припинення вогню, 14 разів застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння.

Відмітимо, що з опівночі 8 березня на Донбасі розпочала діяти угода про режим тиші, що було узгоджено підгрупою з безпеки Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на сході України.