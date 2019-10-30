В ООС уточнили інформацію про обстріл бойовиками Золотого-4

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Обстріли в Золотому-4 були здійснені "за межами ділянки розведення сил і засобів"

Прес-центр операції Об'єднаних сил уточнив дані про зафіксовані обстріли бойовиків у Золотому-4. Про це прес-центр повідомив у коментарі BBC News Україна.

В ООС зазначили, що зазначені обстріли сталися "за межею ділянки розведення".

Нагадаємо, сьогодні зранку прес-центр ООС опублікував інформацію про обстріл бойовиками житлових будинків в Золотому-4 за день до початку розведення сил, 28 жовтня. Крім того, були опублікувані фото і схеми з місця обстрілу.

Також сьогодні президент Володимир Зеленський сьогодні заявив, що Україні потрібен мир на її умовах. Він заявив про необхідність мінського процесу та зустрічі в нормандському форматі.

Раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко неодноразово нагадував про умови розведення сил в Золотому. Найголовнішою умовою було дотримання режиму тиші протягом 7 днів на цих ділянках території.

Зазначимо, що вчора Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі погодила дату розведення сил в Петрівському.

Крім того, помічник президента РФ Володимира Путіна Владислав Сурков заявив, що російська сторона розраховує на швидкий темп розведення сил на узгоджених ділянках.