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На Донбасі активізувалися снайпери

Новини » Надзвичайні події    30.10.2019 - 18:35
На Донбасі активізувалися снайпери
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі з початку поточної доби, 30 жовтня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації і її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених мінськими домовленостями з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також було зафіксовано і вогневу активність ворожих снайперів.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив три обстрілу, а саме поблизу Красногорівки і двічі неподалік Водяної, що на Приазов'ї.

Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили шість обстрілу українських позицій: у Зайцево, тричі поблизу Кримського, неподалік Луганського, біля Південного.

"протягом поточної доби втрат внаслідок обстрілу ворожих серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 жовтня збройні формування РФ і її найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню. Бойовики обстріляли позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Також РБК-Україна повідомляло, що Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі погодила дату розведення сил в Петровському.

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