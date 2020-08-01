У штабі ООС розповіли про втрати бойовиків з початку перемир'я на Донбасі

Фото: український військовий (РБК-Україна)

Російські найманці понесли втрати не під час бойових дій

У штабі операції Об'єднаних сил розповіли про втрати російських найманців з початку режиму повного припинення вогню на Донбасі. Це сталося внаслідок необережного поводження зі зброєю, вживання алкоголю тощо.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

"З настанням повного і всеосяжного режиму припинення вогню (27 липня, - ред.) ворог поніс втрати померлими - 3 особи та постраждало - 4. Це сталося внаслідок необережного поводження зі зброєю, вживання алкоголю та наркотичних речовин, спроб самогубства тощо", - йдеться в повідомленні.

Також відомі втрати бойовиків у попередньому місяці.

"В період з 1 по 26 липня противник поніс непоправні втрати, які склали 61 осіб (46 з яких бойові) і 54 поранених і травмованих (40 з яких бойові). Крім цього, наші воїни знищили 12 одиниць ворожого озброєння і військової техніки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу проросійські бойовики чотири рази порушили домовленості про всеосяжне припинення вогню на Донбасі.

Як відомо, на Донбасі з 27 липня набуло чинності загальне перемир'я, яке погодили в рамках Тристоронньої контактної групи.

Зазначимо, ОБСЄ зафіксувала 123 порушень режиму "тиші" на Донбасі за чотири дні перемир'я.