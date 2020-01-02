У штабі ООС розповіли про втрати бойовиків в 2019 році

У штабі операції Об'єднаних сил розповіли, які втрати понесли підконтрольні Росії бойовики на Донбасі у 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

Так, за даними військової розвідки втрати бойовиків протягом 2019 року склали:

незворотними - 619 осіб;

пораненими та травмованими - 939 осіб;

озброєння і військової техніки - 110 одиниць.

"Об'єднані сили продовжують виконувати бойові завдання по відбиттю і стримуванню збройної агресії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил від початку доби четверга, 2 січня, не зафіксовано жодного обстрілу.

Внаслідок обстрілів вчора, 1 січня, один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Також РБК-Україна писало, що на ділянці розведення сил і засобів у районі Золотого на Донбасі спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували камеру та антену, встановлені бойовиками біля блокпоста. Техніку почепили на електроопорі.