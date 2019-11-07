У штабі ООС анонсували розведення сил в Петровському

У штабі операції Об'єднаних сил анонсували розведення сил і засобів в Петровському на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Як повідомляється, 8 листопада відбудеться прес-тур на ділянці розведення сил №3 в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області для освітлення початку практичного етапу розведення.

Зазначимо, що розведення сил відбудеться за умови додержання режиму тиші на цій ділянці протягом 7 діб.

Раніше глава держави Володимир Зеленський анонсував розведення в Петровському на 4 листопада, однак згодом українська сторона переглянула строки через обстріли.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що розведення сил в Петровському завершує виконання умов для саміту лідерів країн "нормандської четвірки", після чого повинна активізуватися підготовка до саміту.

У Кремлі назвали передчасною прив'язку нормандського саміту до 2019 року. За словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, Росія нібито хотіла б якомога швидше провести цю зустріч, але "говорити про терміни поки рано".

Раніше повідомлялося, що 6 листопада збройні формування РФ і її найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі і поранили чотирьох українських військових.