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Штаб Тіхановської заявив про перемогу на 20 ділянках в Мінську і районі

Мінськ, Понеділок 10 серпня 2020 00:37
Штаб Тіхановської заявив про перемогу на 20 ділянках в Мінську і районі
Фото: Світлана Тихановська (twitter.com/naviny)
Автор: Инна Собора

Там вона набрала більше голосів, ніж чинний президент

Штаб кандидата в президенти Білорусії Світлани Тихановської повідомив про її перемогу на 20 ділянках в Мінську в Мінському районі. Однак в президентській гонці лідирує діючий глава держави Олександр Лукашенко.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Раніше штаб Тихановської заявив про її перемоги на трьох ділянках в Мінську.

"У Мінську на дільниці №51 Жовтневого району за Лукашенко - 394, за Тихановську - 1226. Ділянка №70 Первомайського району - за Лукашенко - 686, за Тихановську - 1023. Ділянка №37 Первомайського району - за Лукашенко - 297, за Тихановську - 848 ", - повідомила журналістам представник штабу Тихановської Ольга Ковалькова.

Раніше Тихановська заявила, що її штаб буде чекати офіційних результатів виборів глави держави.

Нагадаємо, за даними екзит-полу, Лукашенко отримав 79,7% голосів. При цьому на другому місці за результатами опитувань виявилася Світлана Тихановська, яка набрала 6,8% голосів.

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