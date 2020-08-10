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Тихановская заявила, що буде оскаржувати результати виборів

Білорусь, Мінськ, Понеділок 10 серпня 2020 00:26
Тихановская заявила, що буде оскаржувати результати виборів
Фото: Світлана Тихановська (twitter.com/naviny)
Автор: Артур Родивилов

Штаб не довіряє даними екзит-полу

Кандидат у президенти Білорусі від опозиції Світлана Тихановская заявила, що її штаб буде чекати офіційних результатів виборів глави держави. Суперниця Лукашенко готова оскаржувати результати.

На прес-конференції, яку організував штаб Тихановської, озвучили інформацію від декількох виборчих комісій, повідомляє sputnik.by.

За результатами підрахунку голосів, Тихановська випереджає конкурентів у три-чотири рази. Соратниця Тихановської Марія Колесникова повідомила, що штаб не довіряє даними exit poll. За її словами, в штабі вважають їх непрозорими.

"Ми будемо чекати офіційних результатів і обов'язково направимо скаргу, щоб відстояти свої права", - заявила Колеснікова.

Нагадаємо, за даними екзит-полу, Лукашенко отримав 79,7% голосів. При цьому на другому місці за результатами опитувань виявилася Світлана Тихановська, що набрала 6,8% голосів. Явка на виборах президента Білорусі склала майже 80%.

Після голосування в низці міст Білорусі почалися несанкціоновані акції протесту. Під час розгону в Мінську силовики застосували світлошумові гранати та сльозогінний газ.

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