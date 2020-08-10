Штаб Тіхановском запропонував Лукашенко переговори

Штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тіхановском запропонував Олександру Лукашенко почати переговори. Як відзначили в штабі, дії влади під час протестів в Білорусі були неприйнятні.

Про це повідомила представник виборчої кампанії Тіхановском Марія Колесникова, передають Tut.by.

У штабі повідомили, що Тіхановском готова почати переговори з Лукашенком, щоб не допустити конфлікт між суспільством і владою.

"Ми говоримо про переговори. Ми передали інформацію, що закликаємо почати переговори, щоб не допустити ніякого виду насильства в білоруському суспільстві", - сказала Колесникова.

При цьому сама Тіхановском сподівається, що в разі повторення протестів, вони пройдуть мирно.

"Якщо люди знову захочуть вийти на мирний протест, насильство не повинно повторитися. Ми будемо продовжувати наші спроби вести діалог з владою ... Це все на їх совісті, не на нашому", - повідомила Тіхановском.

Нагадаємо, протести в Білорусі спалахнули після завершення голосування на виборах президента; в результаті було затримано більше 3 тисяч чоловік.

Також повідомлялося, що в ході зіткнень постраждали 50 цивільних осіб і 39 правоохоронців.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав Білорусь відмовитися від насильства під час протестів.

Відзначимо, за попередніми даними ЦВК, перемогу у виборах здобув Олександр Лукашенко, за якого проголосували більше 80% осіб.