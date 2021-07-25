США продовжать підтримку сил Афганістану, поки таліби не відступлять
США продовжать підтримувати військові сили Афганістану, поки "Талібан" не припинить наступ. Про це заявив керівник Центрального командування армії США, генерал Кеннет Маккензі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro
За словами генерала, США будуть продовжувати завдавати удари з повітря на підтримку афганських сил, кщо таліби продовжать наступ.
"В останні дні Сполучені Штати активізували свої авіаудари на підтримку афганських сил, і ми готові продовжити цей високий рівень підтримки найближчими днями, якщо таліби продовжать свої атаки", - сказав Маккензі.
Після відведення військ США з Афганістану "Талібан" почав захоплювати нові території. Це викликало побоювання, що перемога бойовиків неминуча. У США кажуть, що не допустять цього.
"Я хочу прояснити, що уряд Афганістану в найближчі дні піддасться суворим випробуванням, таліби намагаються зробити свою кампанію неминучою. Вони помиляються (...) Перемога талібів не неминуча", - додав Маккензі.
Нагадаємо, що США збираються вивести з Афганістану афганців, які допомагали американській армії. Сполучені Штати вже схвалили 8000 заявок на візи від таких громадян.
Раніше повідомлялося, що вивезти афганців з країни стало проблемно, оскільки таліби контролюють дороги в Афганістані.