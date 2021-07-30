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Штаб-квартира ООН в Афганістані зазнала артилерійського удару: є загиблий і поранені

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Кабул, П'ятниця 30 липня 2021 19:03
Штаб-квартира ООН в Афганістані зазнала артилерійського удару: є загиблий і поранені Фото: місію ООН в Афганістані обстріляли з гранатометів і артилерії (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Штаб-квартира ООН в Гераті (Афганістан) піддалася обстрілу з гранатометів і артилерії. Співробітники місії не постраждали. Загинув афганський поліцейський, ще кілька офіцерів поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву місії ООН зі сприяння Афганістану (МООНСА).

За її даними, в результаті атаки, під час якої штаб-квартира ООН в Гарті піддалася гранатометному і артилерійському обстрілу, ніхто зі співробітників організації не постраждав.

"Винні в цьому нападі повинні бути встановлені і притягнуті до відповідальності", - заявила глава МООНСА Дебора Лайонс.

В організації зазначили, що в районі, де стався обстріл штаб-квартири ООН, сьогодні відбувалися бойові зіткнення між талібами і урядовими військами. Організація намагається в терміновому порядку відновити повну картину нападу і для цього знаходиться в контакті з відповідними сторонами.

Нагадаємо, за даними США, в Афганістані зростає кількість жертв серед мирних жителів через атаки талібів.

Раніше повідомлялося, що США обіцяють підтримати військові сили Афганістану. Це триватиме до тих пір, поки "Талібан" не відступить.

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