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"Схрон" в подлокотнике: украинец пытался тайно вывезти 11 млн гривен за границу

Пятница 25 июля 2025 19:26
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"Схрон" в подлокотнике: украинец пытался тайно вывезти 11 млн гривен за границу Фото: украинец хотел провезти за границу 11 млн гривен (dpsu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

На границе Украины с Молдовой пограничники обнаружили у мужчины валюту на более 11 млн гривен. Тайно провезти деньги ему не удалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Как отметили пограничники, 100 тысяч евро и 160 тысяч евро (в гривнах - более 11,5 миллионов) обнаружили у жителя Одесской области в пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное". Валюта оказалась незадекларирована.

Фото: деньги, которые обнаружили у украинца на границе (dpsu.gov.ua)

Мужчина спрятал деньги в подлокотнике автомобиля Toyota.

"Всего украинец пытался вывезти 100 тысяч евро и 160 тысяч долларов США. В настоящее время иностранную валюту и транспортное средство до решения суда изъяли сотрудники Одесской таможни.

Разоблачение скандальной чиновницы КГГА

Напомним, на прошлой неделе украинские правоохранители поймали на взятке чиновницу КГГА. Они не называли ее имени, но, по данным источников РБК-Украина, речь о начальнице управления туризма и промоций КГГА Марине Радовой.

Как выяснили в прокуратуре, Радова требовала у предпринимателя 25 тысяч долларов за то, чтобы он "купил" беспрепятственный доступ к своему помещению на Бессарабском рынке.

Также по подозрению во взяточничестве задержали и директора Бессарабки Николая Ковальчука.

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Одесса Молдова ДПСУ
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