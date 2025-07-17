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Скандальную чиновницу КГГА Радову и директора Бессарабки поймали на взятке, - источники

Киев, Четверг 17 июля 2025 20:17
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Скандальную чиновницу КГГА Радову и директора Бессарабки поймали на взятке, - источники Фото: Марина Радова (kyivcity.gov.ua)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Правоохранители задержали на взятке чиновницу Киевской городской госадминистрации и директора столичного рынка. Они требовали от предпринимателя 25 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора в Telegram.

В ОГП не называют имена фигурантов. Но, по данным источников РБК-Украина, речь о начальнице управления туризма и промоций КГГА Марине Радовой и директоре "Бессарабского рынка" Николае Ковальчуке.

Фото: задержание Радовой и Ковальчука (t.me/pgo_gov_ua)

Согласно материалам дела, еще в 2023 году предприниматель арендовал помещение на рынке для открытия заведения общепита. Однако выяснилось, что центральный вход в это помещение находится в арке здания, которая считается частью имущества, которое арендует Управление туризма КГГА для размещения агитации и рекламы. Конструкции, размещенные в этом проходе, фактически блокировали доступ к кафе.

"Для "решения" вопроса доступа к заведению питания, чиновница Управление туризма предложила предпринимателю провести встречу и "купить" себе право беспрепятственного доступа к его помещению", - уточнили правоохранители.

Для реализации схемы она привлекла директора рынка, который должен был выступать посредником. Оба фигуранта были задержаны при получении части оговоренной суммы.

Что известно о Радовой

Напомним, ранее в сети появились видео, на которых начальница управления туризма и промоций КГГА Марина Радова участвовала в громком застолье у себя в кабинете.

Это вызвало резонанс. Радова заявила, что подала заявление на увольнение.

Только сегодня, 17 июля, стало известно, что Радова была уволена - мэр Виталий Кличко подписал соответствующее распоряжение.

Напомним, ранее нардепу Евгению Шевченко сообщили о подозрении в вымогании взяток.

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