"Схрон" у підлокітнику: українець намагався таємно вивезти 11 млн гривень за кордон

На кордоні України з Молдовою прикордонники виявили у чоловіка валюту на понад 11 млн гривень. Таємно провезти гроші йому не вдалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

Як зазначили прикордонники, 100 тисяч євро та 160 тисяч євро (у гривнях - понад 11,5 мільйона) виявили у жителя Одеської області в пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне". Валюта виявилася незадекларованою.

Фото: гроші, які виявили в українця на кордоні (dpsu.gov.ua)

Чоловік сховав гроші в підлокітнику автомобіля Toyota.

"Загалом українець намагався вивезти 100 тисяч євро та 160 тисяч доларів США. Наразі іноземну валюту та транспортний засіб до рішення суду вилучили співробітники Одеської митниці.