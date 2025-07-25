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"Схрон" у підлокітнику: українець намагався таємно вивезти 11 млн гривень за кордон

П'ятниця 25 липня 2025 19:26
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"Схрон" у підлокітнику: українець намагався таємно вивезти 11 млн гривень за кордон Фото: українець хотів провезти за кордон 11 млн. гривень (dpsu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

На кордоні України з Молдовою прикордонники виявили у чоловіка валюту на понад 11 млн гривень. Таємно провезти гроші йому не вдалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

Як зазначили прикордонники, 100 тисяч євро та 160 тисяч євро (у гривнях - понад 11,5 мільйона) виявили у жителя Одеської області в пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне". Валюта виявилася незадекларованою.

Фото: гроші, які виявили в українця на кордоні (dpsu.gov.ua)

Чоловік сховав гроші в підлокітнику автомобіля Toyota.

"Загалом українець намагався вивезти 100 тисяч євро та 160 тисяч доларів США. Наразі іноземну валюту та транспортний засіб до рішення суду вилучили співробітники Одеської митниці.

Викриття скандальної чиновниці КМДА

Нагадаємо, минулого тижня українські правоохоронці спіймали на хабарі чиновницю КМДА. Вони не називали її імені, але, за даними джерел РБК-Україна, йдеться про начальницю управління туризму та промоцій КМДА Марину Радову.

Як з'ясували в прокуратурі, Радова вимагала у підприємця 25 тисяч доларів за те, щоб він "купив" безперешкодний доступ до свого приміщення на Бессарабському ринку.

Також за підозрою в хабарництві затримали і директора Бессарабки Миколу Ковальчука.

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