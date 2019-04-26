США попередили про загрозу нових терактів на Шрі-Ланці

Фото: теракти на Шрі-Ланці (First News)

Атаки можуть відбудуться в майбутні вихідні

Посольство США попередило, що в майбутні вихідні можуть послідувати нові атаки на Шрі-Ланці на релігійному підгрунті. Про це повідомляє "Голос Америки".

Тим часом прем'єр-міністр Шрі-Ланки Поранив Викрамасингхе заявив агентству Associated Press, що в країні можуть перебувати бойовики, які можливо, мають доступ до вибухових пристроїв.

"Ми затримали багато підозрюваних, але ще багато активних людей перебувають у бігах. У них можуть бути при собі вибухові пристрої, так що нам потрібно їх розшукати", - сказав він.

Поліція опублікувала заяву з закликом надати інформацію про трьох жінок і одного чоловіка, підозрюваних у причетності до недільних терактів.

Раніше влада Шрі-Ланки попередили про загрозу терактів у мечетях острова, у зв'язку з цим прийняті додаткові заходи безпеки.

РБК-Україна писало, що генеральний директор служби охорони здоров'я Шрі-Ланки спростував інформацію про кількість жертв внаслідок терактів 21 квітня. Число загиблих у великодню неділю на Шрі-Ланці скоротилося до 253 осіб.

Нагадаємо, в результаті терактів на Шрі-Ланці загинули громадяни США, Данії, Китаю, Японії, Пакистану, Марокко, Індії і Бангладеш. Українців серед постраждалих і загиблих немає.