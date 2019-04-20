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У Афганістані стався вибух біля урядової будівлі

Новини » Надзвичайні події    20.04.2019 - 12:19
У Афганістані стався вибух біля урядової будівлі
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Інформації про жертв чи постраждалих наразі немає

У суботу, 20 квітня, в центрі Кабулу (Афганістан) поблизу урядової будівлі пролунав сильний вибух. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий телеканал 1TV.

Як повідомив представник МВС Афганістану Насрата Рахімі, вибух стався поруч з будівлею Міністерства комунікаційних та інформаційних технологій.

За його словами, в нападі брали участь 3 терористи-смертники. Після вибуху також було чутно звуки пострілів.

Наразі на місце події прибули правоохоронці, які оточили територію міністерства. Інформації про загиблих чи постраждалих в результаті вибуху та стрілянини наразі немає.

Нагадаємо, в Афганістані в результаті вибуху саморобного вибухового пристрою загинули троє американських військовослужбовців і один військовий-контрактник військової коаліції. Ще троє американських військових отримали поранення.

Раніше, 6 квітня в східному афганському місті Джалал-Абад стався подвійний вибух, який призвів до загибелі 3 людей, ще 20 отримали поранення. Загинули дві жінки та дитина, серед поранених - 8 бійців Сил безпеки Афганістану.

Крім того, 30 березня в Афганістані було скоєно напад на віце-президента країни Абдулу Рашида Дустума, в результаті якого загинув один з його охоронців, ще 2 отримали поранення.

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